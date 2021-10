La Policia Local de Manresa ha detingut aquest dimecres a la tarda un veí de Manresa de 43 anys a qui se l'imputa un delicte de trencament de condemna. Agents del cos policial van rebre l'avís ahir d'una dona que manifestava que, malgrat disposar d'una ordre de no apropament d'un home, aquest se li continuava acostant, fent-se visible i intimidant-la.

A quarts de vuit de la tarda una patrulla no uniformada de la policia local, coneixedora d'aquesta denúncia, va comprovar com l'home caminava per la zona on treballa la víctima i s'anava acostant al comerç fins a situar-se a l'entrada del local.

Va ser en aquell moment, segons informen fonts del cos, en què el manresà va ser detingut i imputat d'un presumpte delicte de trencament de condemna.