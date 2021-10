Un conductor ha resultat ferit aquest divendres a la matinada després que el vehicle amb què viatjava fes diverses voltes de campana a l'eix Transversal, a la C-25, al seu pas per Manresa. L'accident s'ha produït per causes que es desconeixen a tres quarts de cinc de la matinada al quilòmetre 135 de la carretera, en direcció Berga. Dues dotacions de Bombers s'han encarregat de desconnectar la bateria del cotxe i una unitat del SEM ha atès l'home que ha patit ferides de caràcter lleu.