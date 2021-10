La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, va visitar ahir les obres del nou Jutjat de Primera Instància i Instrucció n.6, que han d’estar enllestides al gener. Amb aquesta ampliació i un ajustament d’agendes, la consellera confia que es puguin tornar a celebrar a la ciutat els judicis penals. Fins el 30 de setembre del 2019, els jutges i magistrats dels tres jutjats penals de Manresa es desplaçaven un cop per setmana a Vic per celebrar-hi els judicis penals. Però la precarietat de l’espai on es feien va portar al Consell General del Poder Judicial a acordar la suspensió de la celebració dels judicis penals a Vic i ara tots es porten a terme a Manresa.

Tot i que, des del departament de Justícia, consideren que la construcció d’un palau de justícia a Vic és «una necessitat», la consellera va admetre que el Govern no té la dotació pressupostària per fer-lo possible, i ha reclamat a l’Estat que els doti de més recursos econòmics, tal com preveia el traspàs de competències.