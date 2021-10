El consorci Congiac i l’empresa Giacsa asseguren el seu sistema de gestió de serveis públics d’aigua «no s’ha posat en qüestió en cap moment» després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat un recurs seu i de l’Ajuntament de Collbató contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquesta sentència, segons Agbar (vegeu Regió7 d’ahir), posa en qüestió la validesa del model utilitzat pel consorci i l’empresa pública.

Segons Congiac-Giacsa, la sentència del TSJC judicava un sistema de gestió vigent el 2016 i que el 2018 va ser «transformat seguint escrupolosament la nova legislació tant aen l’àmbit espanyol com europeu». En la interpretació que fa Coangiac-Giacsa, molt diferent de la d’Agbar, la sentència del TSJC és que el seu sistema «no s’ha posat en qüestió en cap moment, al contrari, s’afirma la plena validesa legal de la delegació del servei municipal al Consorci i la seva gestió mitjançant l’empresa pròpia (100% pública) Giacsa, la qual disposa de plens recursos per a la correcta gestió de l’abastament».

Congiac-Giacsa acusa Agbar de fer unes «opinions interessades» entorn del consorci que «no respecta la lliure decisió de cada municipi d’elegir el sistema de gestió que consideren adequat i suposa un atac directe cap a la seva sobirania municipal perfectament legítima». Afegeixen que «en cap cas es tracta d’un problema respecte a la lliure competència sinó d’interpretar o no els serveis públics com un servei de la ciutadania i de la seva revisió dels beneficis al seu interès».

Congiac és un consorci per a la gestió de l’aigua, format per diversos ajuntaments, i que té com a empresa Giacsa, que al seu torn és una empresa participada pel consorci i empreses públiques dedicades a la gestió del cicle de l’aigua.