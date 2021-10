Dos grups de joves han protagonitzat aquest dijous a quarts de tres del migdia una nova baralla a la plaça de Sant Domènec de Manresa. Segons han explicat alguns testimonis dels fets a Regió7, diversos joves han irromput a la plaça tot barallant-se i han entrat a la terrassa de Las Vegas on han agafat diversos cendrers que s'han començat a llençar entre ells.

D’allà s'han dirigit cap a la plaça Clavé mentre agafaven ampolles de vidre que hi havia a les papereres i se les llençaven de forma molt violenta, explicaven els testimonis. La batussa seguia i d’allà, han tornat cap a la plaça de Sant Domènec, des d’on s'han dirigit cap a la Muralla i el Passeig. Quan la policia hi ha arribat, els joves ja no eren a la zona.