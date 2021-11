"Busquen a un nen de 7 anys. Es diu Yéremi. Ha desaparegut mentre jugava en un solar en Vecindario (Gran Canària). Si han vist alguna cosa, o veuen al nen, acudeixin si us plau a la Guàrdia Civil". L'alerta va saltar immediatament. Era el 10 de març de 2007. "Porta ulleres blaves amb patilles grogues, samarreta marró amb lletres taronges que posa 'Skhuaran', pantalons beix i sabatilles blanques i daurades de la marca Nike. Té un senyal característic, una taca de naixement de color rosaci per sobre del pit. Si us plau. Ajuda".

Aquest dia va marcar un abans i un després. Va congelar el cor canari, va paralitzar les llars de tota Espanya. Havien raptat a un nen a plena llum del dia, a escassos metres de casa seva, mentre jugava amb els seus cosins. Catorze anys després la pregunta és la mateixa: On és?

"Nens, a menjar!"

El rellotge marca gairebé les dues de la tarda. Els adults ja són al saló. Els nens juguen al carrer. Com cada dissabte, la família de Yéremi, Yeri -com l'anomenen a casa- mengen junts. Des de la finestra veuen el solar on estan les criatures. Juguen amb una capsa de cartó. És d'un televisor comprat dies abans. Els petits l'havien tret al carrer. "Aviseu-los, que pugin! Que la taula està posada", se sent a la sala d'estar. Herminia, l'àvia, els va cridar per la finestra: "Nens, a menjar!". Van pujar tots menys Yéremi. Quan els seus cosins van entrar per la porta, van treure el cap al solar per demanar-li pressa. Va ser vist i no vist. Fugaç. El petit ja no hi era.

Obres, pous, parcs, solars, hivernacles. Van mirar dins i fora de la casa. "Mantingueu la calma". Va durar poc. Yéremi era "un nen tímid i espantadís, no marxaria amb ningú", va afirmar davant els mitjans -dies després- la seva tia Mili. Van pentinar, van buscar i van rastrejar tot el que sortia al seu pas. "No busquin més, al Yeri se l'han emportat", va dir el seu avi. Dos minuts més tard caminava cap a la caserna de la Guàrdia Civil: "el meu nét ha estat segrestat".

Prop de 400 persones van formar el primer operatiu. Va arrencar immediatament. Es va buscar per terra, aire i mar. Es van imprimir els primers cartells que van inundar el barri, Vecindario, i el municipi Santa Lucia de Tirajana. Durant anys -encara en queden- van estar en autobusos, camions, llars i comerços. Yéremi es va convertir en símbol. El nen de Vecindario va commocionar a tothom.

"Agonitzant en una nevera"

L'operatiu no va tenir límits. Voluntaris, Serveis d'Emergència, Protecció Civil, la Guàrdia Civil, i l'Exèrcit. Un centenar de militars del Regiment d'Infanteria Canàries 50 es van incorporar a la cerca set dies després de la desaparició. Van pentinar pam a pam.

Durant el primer mes i mig la casa de la criatura va romandre oberta. Familiars i veïns dormien -el que podien- al garatge, en butaques, en matalassos a terra. Els primers cartells, en blanc i negre, portaven el número de la família imprès. Van entrar milers de trucades. Dues persones atenien el telèfon. Contactaven des de l'illa, des de la península i des de fora: Mèxic, Xile, Arizona, Londres… moltes mostraven dolor, suport, unes altres només maldat: "el nen està agonitzant en una nevera, correu". Per aquestes vuit cruels paraules van voler cobrar-los 50 euros a la família de Yéremi.

195 pederastes investigats

Sota l'alerta constant de la desaparició inquietant -en aquells dies denominada d'alt risc- es van dibuixar diverses hipòtesis, diverses línies. Cap va resultar precisa.

Algú de l'entorn pròxim El caràcter tímid de Yéremi va fer descartar que hagués marxat, voluntàriament, amb algú desconegut. Havien passat només cinc dies quan el delegat del Govern a Canàries -en aquell moment José Segura- va deixar veure que les primeres recerques apuntaven a "entorns familiars immediats, amistats, veïns i col·legi". Tenim "l'esperança de la racionalitat" a trobar al nen. Va assegurar que es van activar "controls en ports i aeroports i el nen no ha sortit de l'illa". “Tinc al nen. Per 6.000 euros, l'allibero” El 19 de març, nou dies després de la desaparició, un veí d’Agüimes va ser detingut per la Guàrdia Civil. Havia demanat a la família 6.000 euros a canvi de l'alliberament de Yéremi. Després d'investigar-lo, va ser acusat d'un suposat delicte d'extorsió, però van descartar que estigués relacionat amb la desaparició. Volia diners. Pederasta a la zona: intent de segrest a una nena Descartada la família i l'entorn pròxim, una de les línies principals que es va traçar era que el nen hagués estat segrestat per un pederasta. Aquest mateix estiu, a l'agost, un home va tractar de raptar a una nena d'11 anys a la mateixa zona on va desaparèixer Yéremi. Va entrar a presó, però no es va poder demostrar la seva vinculació amb la desaparició de la criatura. El 'Cas Karate': Fernando T. Baena Fernando Torres Baena, un professor de karate, va protagonitzar el cas més gran de pederàstia a Espanya el 2010. Havia fet classe a Yéremi els mesos previs a la seva desaparició. El van condemnar a 302 anys de presó com a autor de 35 delictes d'abús sexual i altres 13 delictes de corrupció de menors. Es va rastrejar a consciència, però no es van trobar al seu habitatge indicis que el relacionessin amb la desaparició de Yéremi Vargas. El 2012, la Guàrdia Civil va arribar a investigar fins a 195 persones acusades de pederàstia i a 15 presos amb antecedents similars. Pederastes escocesos La Guàrdia Civil va anunciar el 2013 que estava investigant a tres pederastes escocesos, dos d'ells ja a la presó al seu país, per si tinguessin alguna relació amb el cas. Els tres sospitosos es trobaven a Gran Canària en la data en la qual va desaparèixer el petit. Els investigadors es van desplaçar a Escòcia. Tampoc es va trobar relació. Ossos en el lloc en el qual va desaparèixer El 2015, qui fora ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va confirmar la troballa de restes òssies (entre elles un crani) a Gran Canària. La notícia va impactar a la família de Yéremi. La recerca va determinar finalment que pertanyien a una dona gran.

El solitari Ojeda, 'El Rubio'

Antonio Ojeda, àlies ‘el Rubio’, el principal sospitós, sempre va estar en el focus dels investigadors. Encara que durant els primers anys va passar desapercebut fins i tot per a la família. Vivia a pocs metres del lloc de la desaparició del nen. Solitari, aficionat al bar, fonts pròximes assenyalen que acostumava a mirar als nens del barri jugant en el solar. A Yéremi i a molts altres nois del poble.

En 2016, la sospita es va fer ferma. Mentre complia condemna a la presó d'Algesires (Cadis) per abusar sexualment d'un altre nen, diversos presos van explicar a la Guàrdia Civil i al jutge que Ojeda els havia confessat el que, suposadament, havia fet amb Yéremi Vargas. Segons la versió dels interns, el Rubio no va escatimar en detalls. Els va confessar que "el nen es va posar blau". Avui és públic que Yéremi era cianòtic, una afecció que feia que la seva pell adquirís aquesta tonalitat en situacions greus d'estrès, abans no. "Ningú fora de la família podia saber-ho i molt menys Antonio Ojeda", van denunciar sempre els seus familiars.

La família del petit mostrava el seu convenciment fa uns dies que Ojeda va segrestar i va posar fi a la vida del menor. Va ser l'avi de Yéremi, José Suárez, qui va explicar que l'havien contactat diverses persones per a dir-li que creien que 'el Rubio' es va desfer de les restes del petit després de donar-lo com a menjar a uns porcs.

"Hi ha gent que m'ha dit que, coneixent-lo, va poder haver-lo donat per menjar als porcs que té", va apuntar, al mateix temps que va explicar que aquests testimonis "no donen la cara per no veure's implicats en un procediment judicial". "Seguirem fins al final. Jo tinc claríssim que va ser ell", va reiterar el pare d'Ithaisa Suárez.

Malgrat que es van presentar forts indicis per a vincular-lo a la desaparició, el jutge va tancar el cas el 2017, contra el criteri de la Guàrdia Civil, en considerar que no hi havia suficients proves contra ell.

Nova ronda de declaracions: reobertura del cas

La garrotada judicial no va restar forces. La Guàrdia Civil tracta de recaptar més proves. Van mantenir -i mantenen- que el Rubio és l'autor del segrest. La lluita de la família, que ha aportat nous indicis, ha aconseguit que el cas es reobri. La primera ronda de declaracions arrenca aquest mateix divendres. D'inici atestarà Ithaisa Suárez, mare de Yéremi, i un menor que estava en el lloc dels fets el dia de la desaparició. El nen -que tenia 11 anys en aquells dies- és el mateix que va dir que havia vist un cotxe blanc, amb un adhesiu de palmeres en la part posterior, en el solar en el qual va desaparèixer Yéremi a l'hora a la qual el rastre del nen es va perdre. El cotxe descrit és similar al d'Antonio Ojeda.

Reobert el cas, es dibuixa una nova oportunitat per a trobar a Yéremi, per a tractar d'esbrinar qui va segrestar el petit. "Confio en la justícia i prego al culpable, el nom del qual tots ja coneixem, ens lliuri el que quedi de Yéremi", prega Ithaisa Suárez. "Si el nen no està viu, que és el més probable, li prego que em doni el que hi ha per a poder donar-li sepultura", demana la seva mare.