Bernardo Montoya va segrestar, va torturar i va matar a Laura Luelmo quan ella tornava a casa seva a El Campillo (Huelva) després de fer la compra, el 12 de desembre de 2018. Les càmeres de seguretat del supermercat la mostren amb una jaqueta verda, pantalons texans i sabatilles d'esport. Aquell dia, l'últim de la seva vida, Laura va comprar dues ampolles d'aigua, un paquet de patates fregides i ous frescos. La Guàrdia Civil recuperaria després el tiquet d'aquesta compra i les últimes imatges en les quals se la veu viva, com la que ofereix ara CASO ABIERTO, el canal de recerca i successos de Premsa Ibèrica. La jove professora de Zamora s'havia instal·lat a El Campillo per fer classes a nens en un institut pròxim. A la porta de davant vivia, des que havia sortit de la presó per tercera vegada, Bernardo Montoya.

La vida de Laura Luelmo, jove professora de nens, 27 anys, amb carrera, amb parella, amb futur, es va creuar allà amb la del seu nou veí, Bernardo Montoya, 50 anys llavors, assassí confés, lladre, exaddicte a les drogues, assetjador, sense ocupació coneguda, vuit germans, diversos d'ells delinqüents, un d'ells bessó i empresonat. Durant dies, Montoya va assetjar a Laura i finalment la va segrestar i la va assassinar dins de casa seva a El Campillo (Huelva).

UNA DONA GRAN, UNA JOVE

No era la primera vegada que matava. El 1995, Montoya, llavors enganxat a l'heroïna, va entrar a la casa d'una dona gran de 82 anys que vivia al poble de Cortegana i a la qual ja havia robat anteriorment. La dona anava a declarar contra ell en el judici pel robatori. Montoya la va apunyalar set vegades, fins a matar-la. Va ser condemnat a 17 anys i nou mesos de presó. A la presó va tenir bon comportament i es va guanyar la confiança dels funcionaris pels seus treballs com a electricista i altres feines. Va començar a gaudir de permisos de sortida. Però en un d'ells, l'any 2008, ho va tornar a fer. Ja a El Campillo, instal·lat a casa del seu pare, va assetjar i va intentar agredir a una jove de 27 anys en un parc. Ajudada pel seu gos, amb el qual estava passejant, la dona es va resistir. Montoya llavors va apunyalar a l'animal. Va ser condemnat per amenaces a un any i sis mesos de presó. Va sortir definitivament de presó el març de 2015. En diferents dies de juny d'aquell any va assaltar i va robar a dues dones. Va ser de nou condemnat, a dos anys i deu mesos de presó. Va sortir en llibertat l'octubre de 2018. Dos mesos després, va assassinar a Laura Luelmo.

ATACA NOMÉS A DONES

Montoya, segons les fonts consultades per CASO ABIERTO, és un delinqüent fred, que ataca només a dones i que ha al·legat diferents problemes sexuals i d'impotència per intentar evitar ser condemnat per violació. Quan va ser detingut pel seu últim crim, va explicar que primer havia abandonat el cos de Laura Luelmo, sense roba de cintura cap avall i amb la jaqueta que mostren les imatges del supermercat, però tapat amb una manta. Va assegurar llavors que, després de deixar-la al terra, la va tocar i va sentir que el cos estava calent, que la jove estava viva i que llavors es va acomiadar d'ella dient-li: «No et preocupis, que moriràs aviat. Descansa en pau». Després d'aquesta arrencada piadosa, no obstant això, va explicar que havia tornat al lloc i s'havia emportat la manta, per no deixar cap prova que pogués acusar-lo del crim.

El jurat haurà de decidir si condemna a Montoya per segrest, agressió sexual i assassinat, com demana la fiscalia, que reclama per ell la presó permanent revisable. A la nevera de casa seva, el lloc del crim, es van trobar els ous que havia comprat Laura Luelmo poc abans que ell la segrestés. Al maleter del seu cotxe, on va portar el cos de la jove després de torturar-la, hi havia una de les seves ampolles d'aigua. Quan els investigadors de la Guàrdia Civil li van preguntar on estaven les patates fregides, l'assassí va respondre amb fredor: «me les vaig menjar».