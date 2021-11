Un incendi originat en una xemeneia ha afectat aquest dissabte al matí la teulada d'un habitatge del nucli d'Olià, a Bellver de Cerdanya, que no ha ocasionat ferits.

Els Bombers han rebut l'avís poc abans de 2/4 de 8 del matí, i hi han desplaçat vuit dotacions, que han estat treballant des de dins i fora de l'edifici per apagar el foc. L'incendi s'ha produït en un habitatge situat al número 3 del carrer de la Borda, que forma part d'un conjunt de cases adossades que no han resultat afectades, tret del fum que ha arribat fins a la casa contígua.