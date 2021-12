Els accessos per la boca nord del túnel del Cadí van ser ahir un dels punts més conflictius de la xarxa viària catalana en el darrer dia de l’operació tornada del Pont de la Puríssima. Les cues van començar cap a les 11 del matí i van superar els 4 quilòmetres, tant a la C-16 en direcció sud a la boca nord del túnel, com a la C-162, en el seu accés cap a la C-16, on es van formar cues de fins a quatre quilòmetres segons el Servei Català de Trànsit.

A la mateixa C-16, però ja al Berguedà, entre les 4 i les 7 de la tarda hi va haver retencions en sentit sud, que a Cercs van arribar a superar el 4,5 quilòmetres mentre que a Berga eren d’aproximadament un quilòmetre i mig. Per reduir les incidències, a Cercs es va suprimir el carril ràpid en direcció sud i es van tancar els accessos nord i centre a Berga. Al Bages, a la C-55, la carretera habitualment més conflictiva, el trànsit va ser fluid al llarg de tota la jornada, i només es va registrar alguna congestió a l’alçada de Manresa, d’uns dos quilòmetres cap a les dues del migdia. En aquesta carretera es va suprimir el carril ràpid de Manresa a Castellgalí. On hi va haver complicacions ahir a la tarda va ser a la C-14, a l’Alt Urgell. Primer, a causa d’una manifestació per la qual hi va haver talls intermitents entre Oliana i Peramola que van generar cues de fins a 8,5 quilòmetres. Un centenar de manifestants van reivindicar el dret a un centre d’educació especial per a la Maria, una nena de Peramola. Més tard, també en aquesta carretera, un accident va tallar els dos sentits del trànsit durant aproximadament una hora. En el xoc s’hi van veure implicats tres vehicles i quatre persones van resultar ferides que van ser traslladades en estat menys greu a l’hospital de la Seu d’Urgell. L’accident va tenir lloc poc abans de les sis de la tarda i fins al voltant de les set no es va donar pas alternatiu i poc després es va obrir completament la via. Les cues van arribar als cinc quilòmetres en sentit sud. El Servei Català de Trànsit destacava ahir, que fins a les 8 del vespre, no s’havia produït cap accident mortal a les carreteres catalanes i que el retorn escalonat des de dilluns va fer que les retencions fossin menys intenses que en anys anteriors.