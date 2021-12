La segona reunió de la Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència de Manresa, celebrada aquest dilluns a la tarda, ha constatat una millora de la situació a la capital del Bages en les últimes setmanes, segons ha assegurat l’ajuntament en un comunicat aquest dimarts.

La xifra de robatoris amb violència i intimidació s’ha reduït a la meitat les darreres setmanes, mentre que els delictes contra persones han baixat un 35%, com a conseqüència de l’aplicació de l’operatiu Tremall, amb la participació dels diversos cossos de seguretat i al qual s’han dedicat 800 hores de feina els últims dos mesos, sempre segons el consistori.

Aquestes són algunes de les xifres de la segona reunió de la Taula per Seguretat, el Civisme i la Convivència, que es va reunir dilluns a la tarda a l’Ajuntament de Manresa, amb la participació del govern, membres de la corporació i tècnics municipals, els cossos policials i la fiscalia, així com representants del teixit veïnal i comercial de la ciutat. La segona reunió de la Taula, formada pels grups municipals, representants d’entitats ciutadanes i els cossos de seguretat, ahir.

La Taula es va crear el 25 d’octubre passat i va fer la primera reunió el 4 de novembre, durant la qual ja es va acordar celebrar una segona trobada abans de Nadal. A la reunió d’ahir hi van assistir representants de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, de la Unió de Botiguers de Manresa, de la Cambra de Comerç, del Col·legi d’Advocats, de la fiscalia i dels cossos de seguretat (Policia Local, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional). Per part de l’Ajuntament, hi va ser present l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, els regidors de Seguretat Ciutadana; Acció i Inclusió Social; Barris i Acció Comunitària; Habitatge i Nova Ciutadania; Centre Històric; i Via Pública, Qualitat Urbana i Ciutat Intel·ligent, així com una representant del grup municipal de Fem Manresa.

Els integrants de la taula van coincidir a valorar positivament la situació de la seguretat i la convivència a Manresa durant les darreres setmanes, després de l’increment de fets delictius de l’estiu fins a l’octubre que va motivar l’activació de diverses mesures. Al llarg de la reunió d’ahir, els representants de Policia Local i Mossos d’Esquadra van explicar algunes xifres que corroboren una millora objectiva de la situació, que també va acompanyada d’una sensació general de més tranquil·litat entre la ciutadania.

19 delinqüents a presó per l'operació Tremall

Durant la reunió, es va fer una valoració positiva de l’Operació Tremall, conjunta entre Mossos d’Esquadra, Policia Local i Policia Nacional. L’operatiu està vigent de manera permanent des de mitjan mes de setembre, després que abans s’hagués implementat puntualment. Ja s’hi ha dedicat 800 hores de treball i continua vigent. Alguns dels resultats han estat la reducció del 50% en el nombre de robatoris amb violència i intimidació; la baixada del 35% en els delictes de lesions (principalment a causa de baralles); i la pràctica desaparició de les lesions amb arma blanca (només una el darrer mes). Al llarg de l’operatiu Tremall s’han fet 516 identificacions de persones i s’han fet 19 ingressos en presó preventiva.

També es va fer un balanç molt satisfactori de les patrulles mixtes entre Policia Local i Mossos d’Esquadra. Des que es van posar en marxa, a principi de novembre, paralles d’agents han fet patrullatge pel carrer diàriament (caps de setmana inclosos) i un total de 334 visites individualitzades a establiments comercials.

Els representants del teixit comercial i de les associacions de veïns van corroborar la millora de la situació, que la ciutadania està percebent, i van manifestar el desig que no s’abaixi la guàrdia i es mantinguin els nivells satisfactoris, perquè la sensació d’inseguretat encara és present en una part de la població.

El paquet de mesures, en marxa

Durant la trobada es va fer un repàs al conjunt de mesures que a final d’octubre es van posar en marxa per mirar de posar remei a la qüestió de la inseguretat a Manresa. El primer paquet de càmeres de videovigilància ja està instal·lat, i es preveu que el segon es pugui instal·lar durant els primers mesos del 2022, i de fet la seva adquisició s’ha inclòs a la proposta de pressupost municipal que es portarà al ple de dijous. Les càmeres estan situades al passeig de la República i a les places de Sant Ignasi, Drets, Europa, Gispert i Sant Domènec, a banda d’una càmera mòbil. D’altra banda, també s’han començat a fer passos per trobar un local adient on instal·lar l’oficina de proximitat compartida entre Mossos i Policia Local i que va anunciar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, en la seva recent visita a Manresa.

Els assistents a la taula també van tractar alguns temes més vinculats a les àrees d’Acció Social i d’Habitatge, entre d’altres, i es van emplaçar a una propera trobada els propers mesos.