Un accident ha obligat a tallar, entorn dos quarts de sis l’autovia A-2 al Bruc en sentit Barcelona, segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), i ha provocat cues d'uns tres quilòmetres. Poc abans de les set de la tarda, ja s'havia reobert un dels carrils. En l’accident s’hi han vist implicats quatre turismes i segons les primeres informacions hi hauria sis persones ferides, segons fonts del mateix SCT, que estan sent ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al mateix lloc dels fets. En l’accident també ha quedat atrapada una persona a l’interior d’un dels vehicles que ha estat excarcerada per efectius dels Bombers de la Generalitat, segons han informat fonts d’aquest cos.

Dels sis ferits, un d'ells ha estat traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron amb pronòstic greu amb una ambulància medicalitzada del SEM, i un altre, amb pronòstic menys greu, ha estat evacuat fins a l'hospital de Martorell, també pel SEM. Els quatre restants han resultat ferits lleus i han rebut l'alta al mateix lloc de l'accident després de ser atesos pel personal sanitari. #Bomberscat hem treballat amb 4 dotacions en aquest accident a l'A-2, a #ElBruc (avís 17.29h). Hem excarcerat una persona que estava en atrapada física al seu vehicle i posteriorment ha estat avaluat pel @semgencat https://t.co/d1QT8ULrsz pic.twitter.com/XjnOGeMvIc — Bombers (@bomberscat) 29 de diciembre de 2021