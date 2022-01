Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han evacuat aquest dissabte a la tarda les aproximadament 150 persones que hi havia al Poliesportiu de Puigcerdà en detectar-hi una alta presència de monòxid de carboni. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha atès sobre les 15.30 hores una persona que presentava símptomes d'intoxicació i ha detectat la presència del gas, per la qual cosa a les 16.06 hores s'ha alertat la resta de cossos d'emergències, que han dut a terme l'evacuació.

Segons els Bombers, l'origen del monòxid de carboni és la màquina d'allisar el gel de la pista, que funciona amb butà, i que hauria intoxicat almenys deu persones. Alguns dels afectats, ha explicat el SEM, han requerit hospitalització, però cap d'elles en estat greu. Concretament, set persones han acabat a l'Hospital de Cerdanya: sis en estat lleu i un en estat menys greu. El SEM ha mobilitzat vuit recursos per atendre les persones intoxicades i els Bombers hi han enviat tres dotacions. També s'hi han desplaçat els Mossos i la Policia Local. S'està ventilant la instal·lació, que encara presenta valors tòxics, i no es descarta que el nombre d'intoxicats pugui augmentar. Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) davant de l'incident, que ha tingut lloc durant un partit d'hoquei. #Bomberscat treballem al poliesportiu de #Puigcerdà per altes concentracions de monòxid de carboni (avís 16.06h). Inicialment el @semgencat ha atès una persona que presentava símptomes d'intoxicació i el seu explosímetre ha donat positiu, pel que ens hi hem desplaçat amb 3🚒 — Bombers (@bomberscat) 8 de enero de 2022