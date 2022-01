Borja Lázaro, espanyol desaparegut a Colòmbia. Henry Alejandro Jiménez, el jove d'origen colombià desaparegut a Espanya. Dos noms. Dos dels milers de desapareguts dels quals no es té pista. No hi ha resposta.

Les seves famílies clamen que la cerca no s'aturi, que els seus noms no s'oblidin. Continuen lluitant per trobar-los. Vitòria i Alacant van protagonitzar ahir dues protestes en memòria dels dos: Borja Lázaro, el jove desaparegut en La Guajira Colombiana el 8 de gener de 2014, i Henry, el noi que va desaparèixer la matinada d'Any Nou de 2019 a Oriola, Alacant. Dues veus, un lema: no els oblideu.

BORJA LÁZARO, VUIT ANYS SENSE RESPOSTES

A l'octubre de 2017 va arrencar un viatge sense guió i amb data de tornada: tornaria a casa el 21 de maig, dia en què compliria els 35 anys. No va tornar. Durant els dos primers mesos, fins a desembre, va estar a Mèxic. Va passar per Ciutat Juárez, la zona de Yucatán i Mèxic DF. Des d'allí va decidir posar rumb a Colòmbia. En el seu quadern va anotar Santa Marta, La Ciutat Perduda i Cap de la Vela, en La Guajira. Ho va complir tot. En aquest últim, La Guajira, va ser on va establir contacte amb els wayúus, on va aconseguir el seu moment més impactant –va immortalitzar la festa dels ossos-, on va desaparèixer i es va parar el temps. Era 8 de gener. No han tornat a veure-ho.

HENRY ALEJANDRO JIMÉNEZ, TRES ANYS DE CERCA

Des de la Nit de Cap d'Any de 2018 Henry està desaparegut. Només hi ha silenci. Silenci i un vídeo, el de la brutal agressió que va rebre el jove de 21 anys aquella matinada a Oriola (Alacant). És l'única cosa que queda. Identificat l'agressor, les perquisicions no avancen. Les respostes no arriben.