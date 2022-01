Una jugadora de l'equip de La Rioja de categoria absoluta femenina Milenio d'hoquei sobre gel fa tres dies que està ingressada a l'Hospital Sant Pere de Logronyo després de tornar de Puigcerdà, on va patir una intoxicació per monòxid de carboni, ha explicat aquest dimecres a la mare d'aquesta esportista, Beatriz San Pedro.

El club d'hoquei de Logronyo va acudir amb els seus dos equips - el de categoria absoluta femenina i el sub-18- i diversos acompanyants a Puigcerdà el passat 8 de gener per jugar dos partits, però, en el primer d'ells, la pista, a la qual hi havia unes 150 persones, va ser desallotjada pels bombers per l'alta concentració de monòxid, provocada, presumptament, per unes bombones de butà d'una màquina.

En un primer moment, diversos jugadors del Milenio -al costat d'altres persones- van rebre atenció en un hospital de campanya que es va instal·lar als voltants de la pista, on van ser tractats amb oxigen per netejar l'organisme de la intoxicació que havien sofert sense ser-ne conscients, atès que el monòxid de carboni no "avisa" i pot ser el causant de l'anomenada "mort dolça".

Algunes de les jugadores del Milenio també van ser traslladades a un centre hospitalari per rebre un tractament més específic; entre elles, aquesta jove, menor d'edat, que hores més tard va ser donada d'alta, al costat dels seus companys, i va emprendre el retorn a Logronyo.

A l'hospital per mal de caps i pressió al pit

No obstant això, el mateix diumenge, "la vaig notar endormiscada, molt cansada i amb maldecaps, a més d'una mica de pressió al pit en respirar", ha afegit la mare d'aquesta jugadora, per la qual cosa, a la tarda, van acudir a Urgències de l'Hospital San Pedro, on van decidir el seu ingrés, "encara que esperem l'alta en les pròximes hores".

La jugadora va passar la covid recentment, "però estava totalment refeta" i va viatjar després de donar negatiu en diverses proves, ha detallat Sant Pere, qui ha destacat que creu que, "al moment en el qual es va detectar el que passava en la pista de Puigcerdà, els serveis d'emergències van actuar bé".

Després, "van deixar la meva filla que viatgés a Logronyo perquè els nivells de monòxid havien baixat", però "és cert que seguia amb malestar i per això vam anar a Urgències" a la capital de La Rioja, ha dit, i "no som els únics perquè hi ha més xavals que han acudit a l'hospital en no trobar-se bé", però sense que arribessin a ingressar.

La mare d'aquesta menor creu "preocupant" que "hi hagi diversos xavals amb els mateixos símptomes", de cansament, nàusees i maldecaps, "la qual cosa demostra que podria haver ocorregut una tragèdia".

El dissabte passat, ha relatat, els fets es van desencadenar perquè "va haver-hi un desmai en el bar de la instal·lació" i, "afortunadament, els sanitaris que van acudir portaven un mesurador de monòxid", que "en aquest lloc va donar un nivell de 20, però en la pista van mesurar i era molt major", la qual cosa va precipitar el desallotjament i l'atenció als afectats. "Va ser un gran esglai en el qual podia haver passat alguna cosa molt greu, que s'ha quedat en gens, encara que la pitjor parada hagi estat la meva filla", ha conclòs.

Accions legals

Després de l'ocorregut dissabte passat, el Milenio Club Patí estudia emprendre accions legals contra els gestors de la pista de Puigcerdà, "sobretot perquè volem garanties que això no tornarà a succeir", ha explicat el president del club, Oscar Peciña.

De moment, ha assegurat, el seu club sol·licitarà a la Federació Espanyola d'Esports de Gel que eximeixi als equips del Milenio de jugar a Puigcerdà "mentre no existeixi un informe tècnic que garanteixi la seguretat en aquesta pista".

"D'aquí a unes setmanes hauríem de jugar allí amb l'equip sub-15 i també caldria acudir a disputar els dos partits que s'havien de celebrar el dissabte passat. No sé com dir-li als pares que portin als seus fills si, almenys, no existeix aquest informe", ha incidit. Ha afirmat que "sempre hem tornat de Puigcerdà amb molt cansament, més del normal, i ho atribuíem a l'altura, encara que ara no saps què pensar".

Així, ha conclòs, el club estudia presentar una demanda per danys i perjudicis per l'ocorregut, "però no tant per buscar una compensació, sinó per aclarir totalment el que ha passat i que es prenguin mesurades perquè no torni a succeir".