Un acusat s’enfronta a 10 anys de presó per una presumpta violació que va tenir lloc a Moià, el 27 d’abril del 2019. Segons les conclusions provisionals de fiscalia, després d’una festa que va tenir lloc a la masia El Molí Nou de Moià, víctima i processat van mantenir relacions sexuals, que inicialment van ser consentides, però després la víctima va demanar repetidament a l’agressor que parés. Ell va continuar contra la seva voluntat.

Com a conseqüència dels fets, la víctima va patir lesions físiques i seqüeles psicològiques. Per aquests fets, la fiscalia demana una condemna de 10 anys de presó per al processat i la prohibició d’acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant 10 anys. També, vuit anys de llibertat vigilada. D’altra banda, el fiscal demana que l’acusat indemnitzi la víctima amb 350 euros per les lesions i amb 15.000 euros pels danys morals que ha patit.

El judici està previst que se celebri dilluns de la setmana que ve a l’Audiència de Barcelona.