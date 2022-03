L’activitat als partits judicials de la Catalunya Central va recuperar els nivells prepandèmia durant l’any passat, segons les dades Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En concret, el conjunt dels partits de l’àmbit de cobertura informativa de Regió7 van rebre 51.810 assumptes l’any passat, el 3,43% més que els 50.091 del 2019, i que supera en un 18,42% els 43.752 del 2020, any marcat per l’estat d’alarma que va comportar una important aturada de l’activitat judicial.

Pel que fa a casos pendents de resolució, n’hi ha un 26.186, que són el 29,11% que el 2019, ja que la davallada de nous assumptes el 2020 no va servir perquè es rebaixessin els que hi havia pendents.

Per partits judicials, el de Manresa, que també és el que té més jutjats, és on durant el 2021 van entrar més assumptes, 19.823, que són el 5,32% que el 2019 i superen en un 20,04% els del 2020. Pel que fa a exepedients pendents de resoldre, els jutjats manresans en tenen un total de 9.334, el 2,8% més que al tancament del 2020, però el 24,74% més que el 2019, quan a les taules dels jutges hi havia 7.483 assumptes.

A Berga, els casos ingressats es van reduir lleugerament en compració amb el 2019, el 0,51% i n’hi van entrar 2.516. Pel que fa als assumptes de pendents, els 1.550 casos oberts són gairebé els mateix que el 2020 però gairebé doble els 782 que hi havia el 2019.

Al jutjat de Solsona hi van ingressar 1.323 assumptes, el 12,98% més que el 2019 i també van créixer els casos pendents, passant del 420 del 2019 als 787 de final del 2021.

A Puigcerdà, un total de 1.458 assumptes van acabar al jutjat, que són l’1,15% menys que el 2019, encara que com passa a la resta de partits, els casos pendents han crescut i ara n’hi 653, el 33,81% més que fa dos anys.

A Igualada, l’increment va ser del 7,13% respecte el 2019 i es van rebre 10.062 assumptes el 2021. A final d’any n’hi 5,100 pendents de resolució, el 23,91% més que el 2019.

A la Seu d’Urgell, l’increment del 2021 respecte el 2019 va ser del 18,31%, passant de 1.961 a 2.230. A Martorell, en canvi hi va haver un descens del 2,94% i van entrar-hi 14.308 casos, el 2021.