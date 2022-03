Un xoc frontal entre tres vehicles manté tallada, en els dos sentits de la marxa, a la C-16 a Bagà. L’accident ha tingut lloc al voltant de les sis de la tarda, quan per causes que s’estan investigant, tres vehicles han patit un xoc frontal al carril en sentit nord. En un primer moment s’ha donat pas alternatiu però posteriorment s’ha interromput totalment la circulació i hi ha cues de fins a dos quilòmetres en els dos sentits de la marxa.

Segons les primeres informacions dels Servei Català de Trànsit hi ha hagut cinc persones afectades sense que de moment n’hagi transcendit el seu estat. Per atendre els afectats, el SEM ha activat diverses dotacions terrestres i també l'helicòpter. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 118, en un tram on hi ha tres carrils. Són dos quilòmetres més al nord del punt on divendres passat ja hi va haver una altra col·lisió frontal entre dos vehicles i que va provocar retencions quilomètriques en els dos sentits de la marxa.