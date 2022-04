La comissària i cap de la Regió Policial Central, Cristina Manresa, va demanar ahir «prioritzar l’atenció i la protecció» a les víctimes de violència masclista, en la celebració del Dia de les Esquadres a la Catalunya Central, celebrat ahir a Món Sant Benet. Després de recordar l’última mort per violència de gènere a la regió central, que va tenir lloc divendres a Vilanova del Camí, Manresa va assegurar que la protecció a les víctimes «l’hem de fer entre tots i totes, col·laborant des del particular quan sent crits o cops en un pis veí i per suposat nosaltres, la policia i les institucions».

En el seu parlament, la comissària també va remarcar que al costat de problemes com la violència masclista que «ja venim arrossegant de molt lluny» actualment cos també s’enfronta a noves problemàtiques com són l’expansió de cultius de marihuana i la ciberdelinqüència tot remarcant que «volem un territori més segur». En l’acte d’ahir també es van lliurar un total de 203 felicitacions, de les quals 187 van ser a a membres del cos en reconeixement a la seva trajectòria o per actuacions destacades durant el 2021. També es van lliurar set reconeixements a ciutadans, sis a membres d’altres cossos policials i tres a personal administratiu.