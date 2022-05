Més de 600 persones ja s’han inscrit a la macrocantada solidària d demà, 2/4 de 6 a la tarda, a la plaça Major de Manresa en benefici del programa a de mecenatge d’Althaia per lluitar contra el càncer. La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de Mossos Solidaris, la Fundació Althaia i The Sing Sang Sung en el marc del 10è aniversari de la caminada Fem el camí al teu costat que cada any recull diners pels serveis d’Oncologia de la Catalunya Central.