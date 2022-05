La velocitat i la càrrega, claus en la investigació de l’accident de tren mortal a Sant Boi

Ja han començat les investigacions per conèixer les causes de l’accident mortal entre un tren de potassa i un de passatgers de Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya que va tenir lloc dissabte a la tarda i en el qual va morir el maquinista d’un dels combois i 9 persones van ser hospitalitzades.

Els Mossos d’Esquadra van començar a investigar les causes de l’accident entre els dos trens la mateixa tarda del sinistre activant la Unitat de Drons i la Policia Científica per fer la inspecció ocular del lloc dels fets. Ahir, es va fer el requisament de les caixes negres dels trens i es van començar a fer els visionats de les imatges exteriors i interiors de l’accident ferroviari per esbrinar les causes del xoc, en el que, segons Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), s'ha de determinar si la velocitat i la càrrega del tren de mercaderies eren correctes.

Els agents van poder veure les imatges d’una càmera que va acoblada al tren de mercaderies i que grava la via durant tot el trajecte, fins i tot el moment de l’impacte.

A més, el jutjat d’instrucció número 5 de Sant Boi, en funcions de guàrdia, va obrir les diligències en relació a l’accident. La comitiva judicial, formada per la jutgessa, el lletrat de l’administració de justícia, el fiscal i el forense, es van desplaçar dilluns fins el lloc dels fets per tal de dur a terme l’aixecament de cadàver. La causa està oberta i, en aquests moments, el jutjat està pendent que des de la unitat especialitzada del cos de Mossos d’Esquadra es vagi aportant la informació que es derivi de la investigació oberta.

Inspecció de Treball, paral·lelament, també segueix una segona línia d’investigació. A més, segons van apuntar fonts de CCOO a Regió7, es preveu que la mateixa empresa engegui una investigació avui mateix. Per la seva banda, el Síndic de Greuges va obrir ahir una actuació d’ofici. Concretament, vol conèixer quina es considera que ha estat la causa de l’accident i quines actuacions s’han dut a terme o estan previstes per garantir els drets dels passatgers que viatjaven en el comboi accidentat «a l’assistència, la seguretat, la indemnització dels danys i la qualitat del servei».

En el tram on va tenir lloc l’accident els trens havien de circular, com a màxim, a 30 km/h. La presidenta d’FGC, Marta Subirà, va desmentir ahir que l’accident pogués ser causat per un problema en el canvi d’agulles perquè en aquest tram no n’hi ha. A més, va insistir que l’empresa tampoc ha tingut «cap queixa per mal estat de la situació de la via en aquest tram».

"Hem d'analitzar si la velocitat era la correcta, si la càrrega (del tren de mercaderies que va descarrilar) era la correcta... En aquests moments no podem determinar que això era així, ens ho diran els registres i a partir d'aquí podrem contrastar si tot era correcte o si algun element no va funcionar correctament", ha afegit la presidenta d'FGC.

Fonts d’UGT, van explicar ahir a aquest diari que ells mai havien denunciat cap incidència en aquell tram, però sí que s’hi estaven fent obres de renovació de via, «com es fa en molts altres llocs».

El servei queda restablert aquest matí, segons FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) restableix totalment aquest matí el servei a la línia Llobregat-Anoia i els trens funcionaran en tot el seu recorregut. Les tasques per retirar els dos trens es preveu que quedin enllestides aquesta nit. Un cop s’hagi revisat la infraestructura i l’estat de les vies, els trens tornaran a circular aquest matí entre les estacions de Molí Nou i Sant Boi, tram que des de l’accident de dilluns a la tarda i durant tota la jornada d’ahir, encara s’havia realitzat amb servei alternatiu per carretera. Paral·lelament, CCOO ha confirmat que es preveia que durant la nit quedessin totalment retirades totes les restes i que es pugui restablir el servei a primera hora del matí. En la retirada dels dos combois i de les seves restes hi han treballat dues grues de grans dimensions al mateix lloc dels fets.