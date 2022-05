Un incendi ha cremat 5000 metres quadrats de vegetació a Sant Esteve Sesrovires aquesta tarda. Els Bombers han rebut l'avís a les 16.45 h d'un incendi a l'avinguda Moixeró. Hi han enviat 9 dotacions terrestres i 3 aèries. A les 6 de la tarda, els Bombers han aturat la propagació del foc, que havia cremat en baixa intensitat zona agrícola de vinyes amb fenàs i zona boscosa als marges de les vinyes. Hi han seguit treballant 9 dotacions terrestres i una aèria fins que poc abans de les 8 han donat l'incendi per extingit i s'han retirat del lloc dels fets.