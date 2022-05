Un home ha mort aquest dilluns al carrer Séquia Madriguera del barri barceloní de Bon Pastor després de saltar pel balcó quan se l'estava desnonant d'un habitatge municipal, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts del consistori. Els fets han tingut lloc cap a les dues del migdia i la víctima residia en un pis de protecció però sense títol. L'Ajuntament ha indicat que el títol havia estat de la mare de la víctima, ja difunta, i que ell s'hi va quedar sense pagar. El consistori puntualitza, però, que se'l desnonava per "casos reiterats de greu conflictivitat veïnal que es remunten al 2019", no pas per la manca de pagament.

El desnonament es va paralitzar fa 15 dies i es va acordar la nova data i l'entrega de les claus. El consistori diu que en tot moment havia ofert recursos socials i seguiment. Avui, en el moment del desnonament, no hi havia ningú al pis, però la víctima ha arribat i, en veure els operaris, ha saltat. L'Ajuntament ha lamentat profundament els fets, i la regidora d'Habitatge, Lucía Martí, té previst comparèixer aquest dimarts per informar del cas.