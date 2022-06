El Suprem absol tres veïns d’El Calvet per un enfrontament al centre Estrep

El Tribunal Suprem ha absolt tres membres d’una patrulla veïna d’El Calvet, a Sant Salvador de Guardiola, que van ser condemnats per una baralla al centre Estrep. L’Audiència de Barcelona havia condemnat els ara absolts a tres mesos de presó per un delicte de desordres públics per un enfrontament amb menors i monitors de l’Estrep que va acabar amb llançament de pedres entre les dues parts, destrosses en dos vehicles i un monitor ferit.

Els fets dels quals els processats ara han estat absolts es remunten al 2015. Aquell estiu s’havien produït diversos robatoris a la urbanització d’El Calvet, cosa que va portar a un grup de veïns a organitzar-se i fer patrulles de vigilància. A més, hi havia veïns que consideraven que darrere d’alguns dels robatoris que es cometien a la zona hi havia menors de l’Estrep. El 21 de setembre del 2015 un grup d’unes quaranta persones, entre les quals hi ha els tres veïns que ara han estat absolts, es van dirigir al centre de menors per demanar explicacions sobre un presumpte intent de robatori que hi havia hagut a la urbanització aquella mateixa tarda. Un grup d’uns 20 veïns van entrar al recinte del centre, però sense arribar a accedir a l’edifici, on van demanar parlar amb responsables de l’Estrep. Mentre el grup que havia accedit al recinte de l’Estrep parlava amb tres monitors, en un altre punt la situació es va anar crispant i la situació va acabar amb el llançament de pedres entre les dues parts i sense que se n’hagi identificat els autors, arran del qual un monitor va patir lesions i dos vehicles van resultar danyats. L’enfrontament es va acabar un cop els Mossos d’Esquadra van arribar al lloc. Inicialment, l’Audiència de Barcelona va condemnar aquests tres acusats a tres mesos de presó per un delicte de desordres públics però en canvi els va absoldre d’un delicte lleu de lesions i també d’un altre delicte lleu de danys, pels quals també estaven acusats. Els llavors condemnats van presentar un recurs contra la sentència i ara el Tribunal Suprem els ha absolt també del delicte de desordres públics. En la sentència que estima el recurs d’un dels processats, a la qual ha tingut accés Regió7, l’alt tribunal remarca que els ara absolts van marxar del lloc quan van arribar els Mossos d’Esquadra i que en la condemna de l’Audiència de Barcelona «no s’acredita tampoc que causessin una pertorbació rellevant de la pau pública i la seva activitat normal». La sentència, que ja és ferma, també justifica l’absolució dels encausats en el fet que malgrat els fets, el centre de menors no va deixar de desenvolupar la seva activitat amb normalitat en cap moment.