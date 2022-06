Ratxes de vent de 40km/h i arbres caiguts de matinada a causa d'un fort temporal al Berguedà

Nit complicada pels Bombers de la Generalitat al Berguedà. La comarca ha viscut un temporal de vent que ha obligat els Bombers a actuar en quatre serveis per branques d'arbres caigudes a la via. Les actuacions per retirar el brancatge s'han produït entre la mitjanit i les dues de la matinada d'aquest dimecres en els municipis d'Avià i Berga.

Entre aquestes hores s'han registrat ratxes de vent de fins a 40km/h a Berga, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia. Nivell de ventada a Berga aquesta nit

Comencem Patum ventilats pic.twitter.com/8ayqG2bea1 — violant#dubtodetot#elsnenssonfutur (@violantgin) 15 de junio de 2022 Les incidències no han causat afectacions en el trànsit i cap persona ha resultat ferida. Dimarts a la tarda, el Servei Meteorològic de Catalunya va llançar a través de les xarxes socials un avís per temps violent a tota la comarca, on es podrien produir ratxes de vent superiors als 25m/s, esclafits i tornados. 🔴 Avís de temps violent:

En 30 minuts i fins a 2 hores es pot produir localment pedra >2cm, ratxes de vent >25m/s, esclafits i/o tornados al #Berguedà i comarques veïnes del nord-est



⚠️ PRUDENCIA ⚠️ pic.twitter.com/fM945xqNSL — Protecció civil (@emergenciescat) 14 de junio de 2022 Quin temps es preveu per a la celebració del passacarrers de la Patum? En el marc de la celebració del passacarrers de la Patum (20h), el Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja moderada que afectarà tota la comarca aquesta tarda. S'esperen ruixats entre les dotze del migdia i les sis de la tarda que poden deixar 20 mm en 30 minuts. Els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta, i localment de calamarsa i ratxes fortes de vent. ⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dc. 12.00 TU a 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 1/6



➡ Comarques: Ripollès, Osona i Berguedà. pic.twitter.com/hTTFuO7hym — Meteocat (@meteocat) 15 de junio de 2022