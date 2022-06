El passacarrers enceta avui una Patum més il·lusionadora que mai

Ha arribat el dia esperat per molt berguedans des de fa dos anys. La Patum tornarà avui a ser la festa que genera tot tipus de sentiments i emocions a flor de pell, i que deixa estampes màgiques pròpies de l’estatus que atresora com a Patrimoni de la Humanitat. Si ja de per si aquesta Patum és d’una naturalesa singular, les accions que han organitzat diverses comparses per celebrar els seus 400 anys encara hi afegeixen un al·licient més.

La primera entrega és a les 12 del migdia amb la passada pel barri vell orientada principalment a la quitxalla. És un breu passacarrers només amb el tabal i els gegants, i sense les comparses de foc, les maces i les guites. El plat fort arriba a les 8 del vespre, amb el passacarrers que farà parada per 21 punts de la ciutat escollits pels regidors i regidores del consistori. La primera part del passacarrers transcorrerà íntegrament pel barri antic, i tornarà diverses vegades a la plaça Sant Pere, perquè els regidors Eloi Escútia i Isaac Santiago han escollit aquest lloc per fer el salt. Després del segon d’aquests salts, que podria ser pels volts de mitjanit, es farà un tomb en el recorregut i es visitarà també la meitat oest de la ciutat. Després de passar pel carrer del Roser i el passeig de la Pau, s’enfilarà el carrer Major fent una parada abans per la plaça Sant Joan per fer salts de tirabols. L’arribada a la Plaça Sant Pere, si ens atenem a l’horari d’altres anys, serà al voltant de les tres de la matinada, sense comptar els tirabols. Un element que s’haurà de tenir en compte en aquesta Patum és la intensa calor. Demà ja es farà notar al migdia, però en el passacarrers del vespre es preveu una ambient una mica més suportable. últims preparatius a l’espai de concerts Ahir dijous s’acabaven d’enllestir els últims detalls a l’espai de concerts de la plaça Cim d’Estela. El festival de nova creació arrancarà dijous i s’allargarà fins dissabte. A més, també s’estaven instal·lant les atraccions al pàrquing del restaurant El Rincón Gallego, on fins diumenge hi havia un circ.