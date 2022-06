Jaume Casadesús, cap de colla de la comparsa dels Turcs i Cavallets: Llarga trajectòria i molts salts a plaça

Ha viscut moltes patums i ha vist evolucionar la festa des de dins dels Turcs i Cavallets. La comparsa, una de les cinc que han complert 400 anys, no ha programat cap acte especial per celebrar-ho però no descarta fer-ho per la Patum de l’any que ve. «Som conscients que anem tard, en comptes de celebrar els 400 + 1, celebrarem els 400 +2», comenta Jaume Casadesús.

És un dels caps de colla històrics, amb més de vint als al capdavant de la comparsa, i una de les persones que fins a última hora no veia clara la celebració de la Patum 2022. «No vam moure fils a l’espera de com evolucionava la pandèmia. Quan es va decidir que es podia fer Patum, no teníem actes pensats, només idees sobre la taula. Per falta de temps vam optar per no fer-ne cap, més enllà de donar suport a la resta de comparses», ja que «som partícips dels actes i aplaudim que s’hagin organitzat propostes innovadores».

Recentment jubilat, Jaume Casadesús té clar que algun dia també li tocarà jubilar-se com a cap de colla dels Turcs i Cavallets. De moment, els seus li fan confiança i és l’ànima de la comparsa. Ja fa anys que no salta però porta la batuta organitzativament i viu la Patum des de dins dels Turcs i Cavallets. Aquest any també, a l’expectativa de què els espera a la plaça: «Es preveu una Patum multitudinària, però ja ho veurem, penso que encara hi ha gent que evita les multituds per por de la covid». Ell serà a la plaça, «amb la il·lusió de sempre», desitjant viure una festa «sense accidents», amb «seguretat» i «responsabilitat».