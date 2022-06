La línia R4 de Rodalies acumula aquest matí retards de 30 minuts per la caiguda d'objectes a les vies, segons ha informat Renfe. La companyia ha informat que pateix afectacions en la circulació des de les 9 hores per la caiguda d'objectes entre les estacions de Sabadell Sud i Terrassa, provocades per causes alienes a Rodalies.

A hores d'ara, l'empresa ja han retirat els objectes i ha anunciat la normalització progressiva del servei.