L’AP-7 concentra quasi el 20% dels morts per accidents de trànsit a la xarxa viària catalana dels primers sis mesos del 2022. Des del gener a Catalunya s’han registrat 81 víctimes mortals, de les quals 17 han perdut la vida en aquesta via. Això suposa més del triple respecte xifres del mateix període el 2019, quan van ser 5 els morts a l’AP-7 (d’un total de 82) o el 2021, quan van ser 6.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va assenyalar ahir que seguiran posant mesures i mitjans, en particular a l’AP-7, per canviar aquesta tendència negativa vinculada a un 40% més de trànsit a l’autopista des de l’alliberament dels peatges. Elena ho va dir a la roda de premsa en què es va presentar el pla de mobilitat d’estiu impulsat per Interior.

Andreu González, Inspector dels Mossos i cap de la Divisió de Trànsit, va destacar per la seva banda el que han observat els Mossos els primers sis mesos de l’any a les carreteres catalanes. Segons va assegurar, s’han detectat 4.780 positius en controls d’alcoholèmia i 3.158 en drogues, unes xifres que suposen un 14% i un 8% més, respectivament, que el mateix període el 2019. A més a més, també s’ha detectat el 150% més d’excessos de velocitat de vehicles que circulen per l’AP-7.