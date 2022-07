El Montepio reconeix l’excap de la Policia Local Jordi Mora

El Montepio de Conductors ha atorgat el premi Sant Cristòfol 2022 a Jordi Mora que fins al febrer passat cap de la Policia Local de Manresa. En el lliurament del premi, aquest divendres al migdia, el president del Montepio, Llorenç Juanola, ha destacat, els 41 anys de servei de Mora a la Policia Local, els 10 últims dels quals com a cap del cos. L’ha definit també com un «amic i col·laborador» de l’entitat i també ha posat en relleu la seva contribució per divulgar la seguretat viària.

Al seu torn, Mora ha agraït el reconeixement i ha mostrat la seva «il·lusió» per rebre’l tot assegurant que «estar a la Policia Local ha estat un privilegi». També ha remarcat que el Montepio va més enllà dels serveis als socis i remarcant que treballa perquè es millorin les infraestructures i que també incideix en l’educació per millorar la seguretat viària. A més, ha recordat que la relació entre el Montepio i la Policial Local ve de «temps històrics». El regidor de seguretat de l'Ajuntament de Manresa Joan Calmet ha felicitat també a Mora pel guardó afirmant que «ha lluitat per tot allò que defensa la vostra entitat, la seguretat dels conductors i sobretot la seguretat de les persones». Segons ha destacat el regidor, «si bé és cert que les organitzacions i entitats ofereixen l’estabilitat i la continuïtat dels projectes, són les persones les que n’asseguren l’èxit tot aportant-hi les seves capacitats, motivació i entusiasme com ha fet sempre Jordi Mora». En l’acte també s’ha reconegut Laia Juanola com la membre més jove del Montepio de Conductors i a Ignasi Cornet Servet com a membre històric de l’entitat. A més, Joan Cots s’ha acomiadat de la vicepresidència de l’entitat, tot explicant que a partir d’ara, forma part de la fundació del Montepio. Antoni Daura, de la Llibreria Parcir, ha presentat la segona edició del Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat, que vol fomentar els valors propis d’una literatura infantil de qualitat, adreçat a primers lectors, i al qual poden optar, fins al 30 de desembre, obres il·lustrades de temàtica lliure, però ha d’anar relacionada amb la mobilitat, el transport i la conducció cívica de vehicles, així com amb transmetre valors, estètics, ètics i humans, que formen part de la mobilitat i de la comunicació.