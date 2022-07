Una nena de sis anys va haver de ser ingressada en un centre mèdic de Palma de Mallorca després de consumir cocaïna i alcohol en una festa privada que havia organitzat la seva mare en el seu domicili de Palma. La dona ha estat detinguda per la Policia acusada d'un delicte de lesions. La mare va declarar que no es va adonar que la seva filla havia consumit aquesta substància estupefaent.

Els fets van ser descoberts pels serveis de pediatria d'un centre mèdic de Palma. La nena, de sis anys, havia ingressat en mal estat i en realitzar-li una analítica de sang, per saber si patia algun tipus d'infecció que expliqués els símptomes, es va descobrir que havia consumit cocaïna. Els metges es van alarmar en descobrir el sorprenent succés i van témer que la petita estigués vivint en un entorn de risc.

Des del centre mèdic es va avisar de seguida a la Policia va ser el grup UFAM de la Policia que es va fer càrrec del cas. Els agents van acudir immediatament al centre mèdic. També van esbrinar que la nena, quan es trobava a l'escoleta a la qual assisteix, va començar a mostrar un comportament estrany. Per això, es va decidir traslladar-la a un centre mèdic, per descobrir què li estava passant. Tot seguit, els agents es van entrevistar amb la nena, en presència d'una pediatra i una assistenta social. La menor va explicar que el dia anterior la seva mare havia organitzat una festa al seu domicili. Va ser allà on voluntàriament va consumir alcohol i una pols blanca, que va resultar ser cocaïna.

A partir d'aquesta declaració la Policia va continuar investigant i realitzant altres diligències. Finalment, segons han pogut confirmar avui fonts policials, dijous passat es va detenir a la mare. Se l'acusa d'un delicte de lesions.

Mentrestant, la nena ha quedat sota la tutela dels serveis de protecció de menors del Consell de Mallorca. Es continua investigant si la ingesta de cocaïna va ser un fet aïllat o es deu més aviat a un consum prolongat en el temps. La Policia està pendent del resultat d'altres anàlisis.