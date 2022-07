Els Mossos d’Esquadra van detenir el dilluns 18 de juliol dos homes, de 68, 26 i una dona de 24 anys, com a presumptes autors dels delictes d’estafa continuada, robatori amb violència o intimidació, estafes bancàries targetes, robatori o furt d’ús de vehicle i robatori amb força interior de vehicle.

La investigació es va iniciar el passat mes de juny quan la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de Martorell va tenir coneixement que un grup de persones feien l’activitat delictiva anomenada “tocomotxo” en la seva demarcació, amb un fet del 29 de juny a Esparreguera i posteriorment, un altre el 12 de juliol a Martorell.

Dels diferents fets investigats els agents van determinar que a l’estafa participaven, com a mínim, tres persones, dos homes i una dona.

Els investigadors van determinar que els estafadors cercaven a la via pública víctimes potencials, persones d’edat avançada, principalment dones, i les enganyaven fent-les creure que, una persona jove s’acabava d’assabentar allà mateix que havia estat premiada amb una quantitat molt important de diners en butlletes de loteria premiada i que, enmig de la seva alegria, volia compartir amb els presents (entre ells la víctima) una petita part del premi.

A canvi, la dona que feia de ganxo exigia que la víctima aportés una quantitat de diners en metàl·lic (que anava des de pocs milers fins al 10.000 euros en una ocasió) argumentant que així es podia refiar d’ella. Un altre dels membres del grup, es feia passar per ciutadà interessat per l’oferiment i simulava aportar els diners que la dona exigia, fent mes creïble l estafa.

Les víctimes de l’engany treien quantitats de diners en metàl·lic dels caixers automàtics propers i/o fins i tot lliuraven les joies d’or, les que portaven posades o fins i tot anaven a buscar a casa seva.

Una vegada els estafadors disposaven dels diners i les joies oferien a la víctima a acompanyar-los a cobrar les butlletes premiades i, durant el trajecte i amb qualsevol excusa la deixaven fora del vehicle, sense els diners ni les joies i ells marxaven.

En algunes ocasions, quan les víctimes ja havien pujat al vehicle dels estafadors si es negaven a lliurar als estafadors les joies que portaven posades a sobre, els hi sostreien amb violència.

Els investigadors van centrar les seves indagacions en la identificació dels integrants del grup, dos homes i una dona, que participaven en les estafes i van determinar que com a mínim havien protagonitzat quatre, denunciades a Esparreguera, Martorell, Premià de Mar i Barcelona així com quatre delictes més de diferent tipologia perpetrats a Madrid, Alcorcón, Mataró i Barcelona.

Finalment, el dilluns 18 de juliol la Policia local de Sant Just Desvern va identificar els tres ocupants del vehicle en el qual es movien a la recerca de més víctimes i els va detenir perquè el vehicle constava com a sostret a Madrid, des del juny d’enguany i perquè un d’ells tenia una ordre de detenció pendent emesa per un jutjat de Lleida.

A l’interior del vehicle emprat pels estafadors els agents van localitzar i comissar objectes emprats per fer estafes del tipus tocomotxo, diners en efectiu, joies, llibretes bancàries a nom de les víctimes i les butlletes de loteria premiades.

A continuació, els investigadors dels mossos desplaçats fins al lloc els van detenir per la resta de delictes que tenien pendents, per les quatres estafes tipus tocomotxo realitzades a Catalunya i pels quatre delictes més de diferent tipologia perpetrats a Madrid, Alcorcón, Mataró i Barcelona.

Posteriorment i ja amb el vehicle al dipòsit municipal de vehicles, el Grup de Recerca i Documentació dels Mossos d’Esquadra va determinar que les plaques i el número de bastidor del vehicle havien estat manipulats i que corresponien a un altre vehicle també denunciat coma sostret, en aquest ocasió a Alcorcón.

Els detinguts, amb 44 antecedents molts d’aquests per fets similars a tota Espanya, van passar el dijous 21 de juliol a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia va decretar la llibertat amb càrrec dels tres arrestats.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.