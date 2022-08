L'Audiència Nacional ha confirmat la multa de 720 euros imposada a un tuiter que va publicar un missatge en el qual insultava i cridava a tallar el coll el rei Felip VI i ha aclarit que el nombre de seguidors que tenia –168– no és rellevant per analitzar si ha incorregut en un delicte, sinó per determinar la gravetat de la condemna. L'escàs impacte del missatge era un dels arguments de la defensa del condemnat, Albert B.T., per demanar la seva absolució del delicte d'injúries a la Corona en el recurs que va presentar davant la Sala Penal de l'Audiència Nacional, en què també invocava la seva llibertat d'expressió i emmarcava el missatge dins de la crítica política a la monarquia.

En aquell tuit, publicat el 18 de març del 2020, coincidint amb el discurs del Rei per la pandèmia, Albert B.T. deia: «Seriosament. Tallem-li el coll a aquest fill de puta, estem trigant #coronaciao». Un missatge que, segons estableix la sentència que rebutja el seu recurs, «es limita a l'insult i a la invitació a matar el Rei, cosa que no pot quedar emparat en la llibertat d'expressió». Per als magistrats, l'impacte del tuit «no és necessari per a la consumació» del delicte, sinó que «és suficient, com ha quedat acreditat, que es va publicar en un perfil obert en una coneguda xarxa social, com és Twitter».

La Sala admet que, com va assenyalar en una altra ocasió l'Audiència Nacional, tot i que l'afectació del dret a l'honor del destinatari d'una expressió injuriosa existeix des del moment en què el tuit ha sigut compartit, «no és el mateix que el missatge hagi sigut llegit per una persona o per un milió». Tanmateix, creu que no té «cap conseqüència» a l'hora de determinar si s'ha comès un delicte, sinó que entraria en el debat sobre la individualització de la pena i en aquest cas s'ha imposat la mínima legalment prevista.