El pistoler de Tarragona, Eugen Sabau, rebrà l’eutanàsia el pròxim dimarts 23 d’agost. Així ho ha comunicat el Centre Penitenciari de Terrassa al Jutjat d’Instrucció número 5 de Tarragona, després que l’Audiència Provincial desestimés els recursos d’apel·lació de les víctimes. En declaracions a l’ACN, l’advocat Gerard Amigó ha apuntat que es tracta d’una decisió “ferma”. Tot i això, existeix la possibilitat que el Tribunal Constitucional accepti els últims recursos interposats per les víctimes i paralitzi novament el procés, un fet que Amigó ha titllat de “molt improbable”. El lletrat s’ha mostrat satisfet amb la jurisprudència que representa el cas, en què preval el dret fonamental a una mort digna per damunt de qualsevol causa penal.

Pel que fa als últims recursos interposats per part de les víctimes al Tribunal Constitucional, Amigó ha assenyalat que no en tenen constància oficial i considera que seria una possibilitat “remota” que el Constitucional o l’Audiència Provincial els acceptés i aturés de nou el procés d’eutanàsia de Sabau.

“Hem creat jurisprudència, dos òrgans judicials -un instructor i l’Audiència Provincial de Tarragona- han argumentat una situació nova a l’estat espanyol. Estem molt satisfets amb la resolució, pot servir per a futurs casos”, ha explicat Amigó a l’ACN. La decisió arriba poc més d’un any després de l’aprovació de la llei de l’eutanàsia. En aquesta línia, l’advocat del pistoler ha remarcat que en aquestes circumstàncies, ha prevalgut el dret a morir dignament per damunt de les causes penals a les quals s’enfronta Sabau.

En cas que finalment, Sabau rebi l’eutanàsia el pròxim 23 d’agost, el codi penal preveu l’arxivament de la causa. Segons Amigó, les víctimes podran rescabalar-se i rebre una compensació econòmica.