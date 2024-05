El jutge desestima l’última demanda de l’exrector de Sant Vicenç contra Regió7

El Jutjat de Primera Instància número 6 de Barcelona ha desestimat la darrera demanda que ha interposat l'exrector de Sant Vicenç de Castellet, David Vargas, contra Regió7 per les informacions que va publicar aquest diari sobre les divisions que va crear a la parròquia i les maniobres irregulars que va cometre per estafar feligreses. L'any 2012 l'exrector ja va denunciar aquest mitjà per una suposada intromissió il·legítima i vulneració del dret a l'honor que també va acabar amb l'absolució per part del jutge.

El cas sorgeix arran de la demanda que va presentar Vargas el novembre del 2021 amb el propòsit d'acusar el diari d'una presumpta intromissió il·legítima dels drets d'honor i de la imatge per les publicacions que informaven sobre el malestar que va provocar el rector al municipi. Des del 2007, el diari va ser el primer a informar sobre el seu intent d'apropiar-se dels fons d'enterrament i posar sota la seva influència feligreses d'edat avançada per aconseguir que algunes d'elles li fessin generoses donacions, unes activitats per les quals va acabar sent investigat i imputat per la justícia.

Entre les notícies denunciades per Vargas, algunes informaven sobre la presentació d'un col·lectiu crític amb la gestió del rector, el grup Rovira Tenes; l'intent de Vargas d'apropiar-se de l'associació d'enterraments; la reunió entre els partits polítics de Sant Vicenç per debatre una intervenció municipal en el conflicte; els problemes que Vargas ja havia tingut en els destins anteriors; l'acusació d'estafa que el mossèn del Xup de Manresa va dirigir contra ell i el malestar que provocaven els donatius obtinguts per part de feligresos d'avançada edat.

En la primera demanda que va interposar Vargas, el jutge ja va descartar que les informacions constituïssin una intromissió il·legítima i una vulneració del dret a l'honor de l'exrector, en considerar veraces totes les notícies que eren objecte de demanda i concloure que eren justificades per la projecció pública de Vargas. De la mateixa forma, en la darrera sentència, el jutge torna a absoldre aquest diari, al·legant també el fet que la demanda va dirigida equivocadament contra Prensa Ibérica Media, tot i que l'editor del diari és Edicions Intercomarcals.

Amb l'absolució, la part denunciada no haurà de pagar al mossèn la indemnització de 60.000 euros que es sol·licitava en la demanda en concepte de reparació dels danys causats per la presumpta intromissió il·legítima dels drets de l'honor i de la imatge. El jutge, en canvi, obliga David Vargas a pagar les costes judicials del procés, inclosa la defensa jurídica de Regió7, que ha anat a càrrec de l'advocat manresà Josep Maria Descals.

