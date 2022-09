El pederasta de la piscina de Sant Vicenç de Castellet va cometre els mateixos abusos a Terrassa

Sis famílies han denunciat als Mossos d'Esquadra a un home per abusar sexualment de les seves filles a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet (Bages). El sospitós va ser arrestat dimarts passat per la policia catalana en un operatiu per a localitzar-ho, en què també hi van participar alguns dels pares de les nenes, d'entre 7 i 9 anys. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, mateix grup editorial que Regió 7, el detingut és Carles Sallés, un pederasta condemnat el 2016 que es trobava en llibertat condicional i que va desembarcar sigil·losament a Sant Vicenç durant la primavera, després de sortir de la presó. Les famílies no comprenen per què ningú les va avisar del risc que corrien les menors.

L'última setmana ha estat "molt dura", subratlla Xavier. "La meva dona plora cada nit i jo m'haig de contenir per a no anar a buscar-ho: ha fet mal a les nostres nenes. Tot té un límit i ell l'ha creuat", lamenta el pare d'una de les sis noies que ha patit les manipulacions i tocaments de Sallés a la piscina municipal. "Ha passat davant de la nostra cara, i no hem pogut evitar-ho", es culpabilitza. "Venia a la piscina amb la seva mare, que va en cadira de rodes. Deixava a la dona en el bar i ell, que es va treure l'abonament, entrava a la piscina. Després, es quedava assegut en un racó, al costat de la seva motxilla, sense desplegar la tovallola: observant. I quan et despistaves, es ficava ràpidament a l'aigua on estaven les nenes", detalla la dona de l'home que va descobrir què succeïa dissabte passat 27 d'agost. La mà sota el banyador "El meu marit va anar a saludar al socorrista, li va donar la mà i, en donar-se la volta, va veure l'home agafant pel cul a la nostra filla per a llançar-la. Li va preguntar què feia i ell es va disculpar i se'n va anar nedant", relata. La situació va ser violenta i el marit va comentar el que havia passat a casa. "L'endemà jo li vaig seguir la pista però va haver-hi un moment que em vaig despistar i ell el va aprofitar per a ficar-se a l'aigua amb les nenes", assegura. La mare li va demanar que s'allunyés i va començar a preguntar a la piscina qui era l'home de la motxilla. El socorrista va explicar que els havia arribat el rumor de què es tractava d'un pederasta. "Vaig cridar al meu marit, que va venir corrent i el va tirar a la piscina a crits". Aquesta família va contactar amb altres cinc que també tenen filles petites –d'entre 7 i 9 anys– i que s'han passat l'estiu a la piscina on solia estar el pederasta. El diumenge 28 d'agost, en els seus respectius domicilis, els pares van preguntar a les nenes sobre l'home de la piscina. Així van anar emergint els tocaments que els feia fingint que jugava amb elles, alguns per dins del banyador. També van esbrinar com les manipulava, amenaçant-les d'ofegar-les si ho explicaven a algú. Les peces del seu relat, obtingudes per separat, encaixaven. "Ens vam tornar bojos", expliquen, encara consternats, quan van comprendre que havien exposat les seves filles a un depredador que havia abusat d'elles "impunement". "Ha estat davant dels nostres ulls i no hem pogut fer res", lamenten. Condemnat Aquest diumenge a la nit, les famílies van acudir a la comissaria dels Mossos a Manresa i van denunciar els fets. Gràcies a la col·laboració ciutadana, van obtenir indicis que l'home havia arribat al març al municipi i van aconseguir algunes imatges d'ell preses per veïns. Una d'aquestes fotos va arribar a les mans d'una extreballadora de Power Control Ibèrica, una fàbrica de Sant Vicenç que va tancar l'any 2014 en la qual havia treballat de cap de qualitat. Així el van identificar: Carles Sallés. Introduint aquest nom a internet apareixia un enllaç al reportatge d'abusos en l'esport publicat pel diari 'Ara', on s'especificava que Sallés havia estat condemnat per abusos a quatre menors. "La planta Power Control Ibèrica va tancar el 2014 i poc després ens va arribar la notícia que Sallés havia estat detingut per abusos", recorda l'extreballadora. Un altre excompany de Sallés en la mateixa empresa aclareix que aquest tenia un càrrec de directiu en aquella empresa i el descriu com un home seriós, callat i introvertit. Aquest segon extreballador confirma que van saber de la pederàstia després que tanqués la fàbrica. Tots dos confirmen que les fotos que difon aquest diari pertanyen a l'aspecte actual de Sallés. Vídeos i tocaments al Club Deportiu Terrassa Hoquei Carles Sallés Ballbé (Terrassa, 1967) va ser arrestat el 2015 pels Mossos i condemnat a 14 anys per l'Audiència de Barcelona per abusar sexualment de quatre menors d'entre 8 i 11 anys en les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa Hoquei. El tribunal va acordar que havia de complir només 7,5 anys de presó després d'indemnitzar a les víctimes, i va considerar provat que, aprofitant-se de la confiança que el club tenia en ell –havia format part des de sempre a la societat–, entrava en els vestuaris i realitzava tocaments als nens fingint que ajudava a dutxar-los. Sallés també els filmava fent servir un programa espia que havia instal·lat en el telèfon mòbil. Sallés, amb formació d'informàtic, va admetre els fets als Mossos, que van trobar més de 5.000 fotografies i 60 vídeos que ell havia gravat en les instal·lacions i emmagatzemat en un ordinador personal. Una de les seves quatre víctimes de Terrassa era una nena a la qual Sallés va atacar també en una piscina. La sentència relata així aquell abús: "L'acusat de forma continuada i successiva, amb el propòsit de satisfer els seus desitjos lúbrics va aprofitar, reiteradament, les ocasions que se li anaven presentant per a tocar els genitals a la menor, quan aquesta tenia 9 o 10 anys d'edat, ficant la seva mà per dins del vestit de bany quan es trobava a la piscina". És a dir, exactament el mateix que ha tornat a fer aquest estiu a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet. Dispositiu de paisà El dimarts 30 d'agost, quan diverses de les famílies de Sant Vicenç de Castellet sabien que Sallés era un pederasta condemnat que havia reincidit amb menors de la localitat, els Mossos van muntar un dispositiu amb agents de paisà per a localitzar-lo. No obstant això, van anar tres mares les que a última hora de la tarda, i seguint les instruccions d'una veïna, es van dirigir a un parc pel qual Sallés acostumava a passejar a la seva mare i el van trobar. Tres mares ajuden a detenir un home que presumptament hauria abusat de 5 nenes a Sant Vicenç de Castellet Mentre una va baixar del cotxe per a entretenir-lo, les altres dues van avisar als policies i als seus marits. "Van arribar dos minuts abans els agents de paisà, que el van envoltar amb els cotxes i el van arrestar", aclareixen les dones. Quan van arribar els homes, la tensió va augmentar. "Va haver-hi crits i cops al cotxe policial en el qual estava detingut". Silenci municipal L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha rebutjat respondre a les preguntes d'EL PERIÓDICO sobre si els constava la presència de Carles Sallés en la piscina municipal i la seva condemna anterior per pederàstia o de si consideren que es tracta d'una reincidència que les administracions podrien haver evitat. Des del consistori remeten a un comunicat penjat el 2 de setembre en el qual se subratlla que l'Ajuntament exercirà l'acusació popular contra Sallés i que ha col·laborat amb la recerca i parat esment psicològic a les famílies afectades. Sallés, que es troba en llibertat condicional per la condemna de 2016, va passar a disposició judicial l'1 de setembre. Va tornar al carrer el mateix dia.