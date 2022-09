El menor detingut aquest dilluns al vespre per l'assalt mortal a un bingo de Tortosa ha ingressat per ordre del jutge de menors a un centre de reclusió, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Està previst que aquest dijous passi a disposició judicial l'altra detinguda pels fets, una dona que segueix sota custòdia policial a Tortosa. Un tercer implicat en l'assalt hauria fugit a França per evitar ser arrestat pels cossos de seguretat, segons han apuntat fonts coneixedores de la investigació. A banda de les tres persones que haurien protagonitzat l'assalt matant una treballadora del local amb un tret de bala al cap i ferint un client, els agents van detenir inicialment tres persones més que van quedar en llibertat poc després.

La mesura d'internament ha estat acordada pel jutjat de menors de Tarragona, a proposta de la fiscalia de menors, que s'ha fet càrrec del detingut aquest dimarts al matí. Al menor se l'investiga pels suposats delictes d'assassinat, assassinat en grau de temptativa, tinença il·lícita d'armes i robatori amb violència amb instrument perillós en grau de temptativa. Així, i segons ha informat el TSJC, els fets que s'investiguen en relació amb l'assalt al bingo de Tortosa han donat lloc a dues causes: una al jutjat de guàrdia de Tortosa, on dijous ha de passar a disposició la dona detinguda sota custòdia dels mossos, i una altra en el jutjat de menors amb el resultat ja esmentat. Totes dues causes es troben declarades secretes.