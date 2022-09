La carretera C-14 entre Montant de Tost, a Ribera d’Urgellet i Organyà es va tancar ahir al trànsit per l’afectació en un dels vuit ventiladors situats a l’interior del túnel de Tresponts. Com a mesura preventiva, es desvia els vehicles per la carretera antiga (C-14z) i s’estan analitzant els motius de la incidència i efectuant les tasques de control i seguiment. Segons ha informat el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en un comunicat, la voluntat és poder obrir la infraestructura el més aviat possible.