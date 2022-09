Una dona ha mort en un incendi que ha destruït totalment una casa planta baixa al carrer del Cadí, al Pi de Sant Just a Olius (Solsonès). L’avís ha arribat a les 03.32h. Immediatament, s’han activat 5 dotacions terrestres dels Bombers. El foc, que ha començat per causes que encara no es coneixen, ha destruït totalment una casa de planta baixa més soterrani al carrer del Cadí. A l’interior de la casa, efectius del servei d'emergències han localitzat el cos sense vida d’una dona.

El foc ha quedat controlat a les 04.20h i extingit, 20 minuts més tard. A partir d’aleshores, la tasca dels Bombers ha consistit a ventilar la zona i a retirar els elements que han quedat inestables, arran de l’incendi. A hores d'ara el servei ja està finalitzat i ja no queda cap dotació de Bombers al lloc dels fets.