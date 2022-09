La Policia Local d'Amposta ha localitzat el cos sense vida d'una dona al canal dret d'Amposta aquest dimecres. Els agents han trobat el cadàver surant a les 8.39 h d'aquest matí i els Bombers ja han retirat el cos. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, la investigació està oberta per esclarir les causes de la mort, però apunten que no hi ha signes de criminalitat. A banda, la policia catalana continua amb la identificació de l'home mort trobat també al riu Ebre, a Amposta. Dos estudiants de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació (Esardi) van trobar el cos aquest dimarts.