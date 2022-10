Els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 27 incidents en recintes esportius de futbol durant la temporada passada que van acabar amb denúncia administrativa o penal, entre els quals destaquen la introducció, consum i venda de begudes alcohòliques, realització d'actes violents o irrompre al terreny de joc sense autorització. Dels més de 150.000 partits que es van jugar a Catalunya durant tota la temporada, aquests incidents van suposar el 0,018%. Per tal de prevenir la violència i les conductes intolerants en aquests espais, la Federació Catalana de Futbol i el cos policial opten per reforçar, per segona temporada consecutiva, la col·laboració conjunta i coordinada entre les dues entitats.

El coordinador de l’esport dels Mossos, l'intendent Josep Saumell, ha valorat positivament l’acord, recordant que es fan uns 5.000 partits cada cap de setmana. “Intentem cobrir els llocs on no arriba la Federació que són, sobretot, els assistents a un esdeveniment esportiu i tot el personal que no és federat”. Per la seva part, el secretari general de l’FCF, Oriol Camacho, ha remarcat que “la tasca de la policia pel que fa a la identificació i la sanció és molt efectiva”. “Tenim un objectiu comú: que a les grades no hi hagi violència, ni racisme, ni xenofòbia, ni intolerància de cap naturalesa”, ha assenyalat. L’infantil de la Pirinaica es retira d’un partit a Sant Vicenç pels crits racistes Una de les noves mesures que es vol implementar és la planificació d’una jornada de formació, al mes de novembre, adreçada a clubs de Primera i Segona Catalana sobre seguretat i protocols de protecció de menors. Així com seguir treballant en la formalització d'un protocol de col·laboració signat i documentat. D’altra banda, en la darrera reunió, es va acordar notificar les sancions administratives contra espectadors que tenen prohibit l’accés a un recinte esportiu a Catalunya. Durant la temporada passada, es va prohibir l’accés a un recinte esportiu a un total de 37 persones. L'FCF, al seu torn, informa a tots els clubs qui són aquestes persones, per poder complir i garantir l’execució de la sanció, i evitar d’aquesta manera la seva entrada als camps, pistes i pavellons d’arreu del territori català. L’objectiu és fer un front comú per identificar els espectadors que tenen actituds reiterades que perjudiquen el bon desenvolupament d’un partit de futbol o de futbol sala.