Els Mossos d'Esquadra van enxampar el diumenge 2 d'octubre un conductor de 48 anys a la carretera C-16c a Sant Fruitós de Bages que quintuplicava la taxa d'alcoholèmia. Els agents havien muntat un control de drogo-alcoholèmia al punt quilomètric 2,8 de la C-16c.

Van aturar un vehicle i, en realitzar-li les proves d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu d'1,28 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, cinc vegades superior a la taxa màxima permesa. L'home va quedar denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. També se'l va denunciar administrativament per tenir la ITV caducada i no fer el curs de reeducació i sensibilització vial.