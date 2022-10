Una sentència d'un jutjat de Madrid ha condemnat 11 homes que celebraven un comiat de solter a bord d'un AVE Madrid-Màlaga a pagar a Renfe 7.676 euros, a raó de 697,82 euros cada un, pel retard que van causar en negar-se a abandonar el tren a l'estació de Còrdova, després de comportar-se de manera descontrolada a la cafeteria del tren.

El Jutjat de Primera Instància número 43 de Madrid ha estimat així la demanda interposada per Renfe i condemna aquestes 11 persones a abonar íntegrament a Renfe els 7.676 euros que va haver de pagar la companyia a 216 viatgers en concepte d'indemnització, en virtut del compromís de puntualitat de la companyia, pels 23 minuts de retard amb què l'AVE va arribar a l'estació de Màlaga.

La sentència reprodueix l'escrit de demanda de Renfe, segons el qual el 6 de juliol del 2018 els 11 condemnats, que celebraven un comiat de solter a bord d'un AVE que va sortir de Madrid amb destí Màlaga, «van alterar de manera cada vegada més intensa l'ordre dins del tren, cridant, cantant i donant cops a les parets del tren, fent cas omís de les indicacions i els tocs d'atenció del personal de Renfe».

Atès aquest comportament, l'interventor, en virtut de l'article 90 del Reglament del sector ferroviari, que el faculta per fer baixar del tren els viatgers que alterin l'ordre o posin en perill la seguretat del transport, va demanar a Seguretat de Renfe el desallotjament del grup. Quan el tren va arribar a la parada de Còrdova, on interromp la seva marxa 15 minuts, «els demandats van aprofitar per incrementar de manera definitiva la seva festa particular a la cafeteria del tren, bevent, ballant, cantant i cridant a tot volum i de manera totalment descontrolada», assenyala la sentència.

Després de la negativa d'aquestes persones a abandonar el tren, l'interventor va haver de trucar a la Policia Nacional i va ser una dotació d'aquest cos la que va aconseguir finalment que els 11 implicats baixessin del tren. En aquest sentit, la sentència considera acreditat que el que va determinar la demora va ser «la necessitat d'auxili de la Policia Nacional per aconseguir que els condemnats baixessin del tren».

Responsabilitat civil dels condemnats

Per tot això, el Jutjat considera que la responsabilitat civil dels demandats ha quedat acreditada i eximeix a Renfe de concurrència de culpes, ja que no està «obligada a contractar personal de seguretat, ni pot tancar la cafeteria en perjudici a altres viatgers, ni pot determinar, en el moment en què s'adquireix un bitllet de tren, si els viatgers tenen intenció de celebrar un esdeveniment a l'interior de l'AVE».

En l'acte de judici, Renfe va ratificar la certificació dels bitllets tornats i el seu import, que va ascendir a 7.676 euros. La sentència estableix una condemna solidària entre els 11 participats del comiat de solter per raons de seguretat jurídica i atesa la interdependència de les conductes. Renfe és conscient de l'increment que s'ha produït d'aquest tipus de desplaçament als trens AVE en els últims anys i dels inconvenients que el comportament d'alguns grups genera a la resta del passatge.