Un veí de La Seu d'Urgell de 92 any d'edat va morir aquest diumenge en un accident de trànsit a la N-260, a Isòvol. Dos turismes van xocar frontalment al punt quilomètric 193 d'aquesta via deixant una víctima mortal i tres persones ferides, segons el Servei Català de Trànsit.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís al voltant d'1/4 de 5 de la tarda. Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes van xocar frontalment. Com a conseqüència de l’accident, el conductor d’un dels turismes, JM. B.T., de 92 anys i veí de la Seu d’Urgell, va morir i les tres persones que viatjaven en l’altre vehicle van resultar ferides menys greus. Una d'elles va ser traslladada a l'hospital Taulí i dues a l’hospital de la Cerdanya.

Arran de la incidència, que va obligar a tallar totalment la via i a fer desviaments, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).