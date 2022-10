Detenen el presumpte autor de la violació al carrer Sant Llàtzer de Manresa

Els Mossos d’Esquadra han detingut el presumpte autor de la violació que es va produir divendres passat al carrer Sant Llàtzer de Manresa. Segons ha pogut saber Regió7 i han confirmat fonts policials la detenció es va fer aquest dimarts.

També segons ha pogut saber Regió7 de fonts properes al cas, el presumpte autor dels fets, un jove de 24 anys, i la víctima de l’agressió sexual es coneixien amb anterioritat.

L’agressió sexual va tenir lloc divendres passat al matí, al voltant de les set. L’autor de l’agressió va accedir a l’habitatge de la víctima pel balcó i un cop va ser al seu interior la va amenaçar. A l’habitatge, que es troba en un bloc ocupat, hi havia tres fills menors de la víctima, i ella el violador van sortir a l’exterior de l’immoble. Va ser un cop ja es trobaven a la via pública on es va consumar l’agressió sexual.

Posteriorment la víctima va denunciar els fets i els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació per tal de poder localitzar l’home, que finalment va ser detingut aquest dimarts. Inicialment, estava previst que el detingut passés a disposició judicial aquest dimecres però el jutge ha decidit prolongar la detenció fins demà.