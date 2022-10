Una dona s’enfronta a 25 anys de presó acusada d’intentar matar la seva filla de 15 dies, a Vilanova del Camí

La fiscalia demana una condemna a 25 anys de presó per a un veïna de Vilanova del Camí que està acusada d’intentar matar la seva filla de només 15 dies. El judici se celebrarà el proper 8 de novembre a l’Audiència de Barcelona.

Segons el relat dels fets que consta en l’escrit d’acusació del ministeri públic, el di 28 de maig del 2018, l’acusada va agafar la seva filla petita, de només 15 dies, del llit on ella mateixa l’havia deixat, i «amb la intenció d’acabar amb la seva vida va utilitzar la força suficient contra ella, colpejant-la i tirant-la al terra des d’una altura prou elevada com perquè la menor quedés en un estat crític».

En concret, la nena va patir un traumatisme cranioencefàlic sever, amb diverses línies de fractura i múltiples hemorràgies, entre d’altres. Arran d’aquestes lesions, la menor va necessitar tractament quirúrgic, amb 50 dies d’hospitalització i 20 d’ingrés a la unitat de cures intensives de l’Hospital Sant Joan de Déu, on va rebre l’alta el 22 de juny del 2018. Tot i això, la nena va necessitar una nova intervenció quirúrgica el setembre del 2018 i el novembre també va patir altres dolències. A més, li han quedat diverses seqüeles, com previsible paràlisis cerebral infantil amb discapacitat intel·lectual greu i que li genera una dependència absoluta d’altres persones i pèrdua de visió, entre d’altres.

Arran d’aquesta situació, la menor va ser declarada en situació de desemparament preventiu el juny del 2018.

Per la ministeri públic, els fets constitueixen un delicte d’intent d’assassinat en grau de temptativa amb l’agreujant de parentesc. Per aquesta raó demana una condemna a 25 anys de presó per a l’acusada, a més de set anys de llibertat vigilada. També demana que indemnitzi, a qui exerceixi la tutela de la nena amb 24.000 euros per les lesions patides i amb 450.000 euros per les seqüeles que s’han derivat d’aquestes lesions.