La Policia Nacional ha desarticulat, en col·laboració amb la Squadra Mobile Napoli, una banda integrada per ciutadans napolitans de caràcter itinerant especialitzada en el robatori amb violència de rellotges d'alta gamma a turistes. Han detingut quatre persones i n'han identificat sis més, sobre les que s'ha sol·licitat una ordre europea de detenció i entrega. Es tracta de ciutadans italians, majoritàriament napolitans, que actuaven en grups de 3 o 4 persones per diverses ciutadans turístiques espanyoles durant l'estiu. Escollien les víctimes, preferiblement estrangers d'edat avançada, als que vigilaven i seguien fins que cometien el robatori. Actuaven en zones com Marbella, Madrid, Barcelona, Eivissa o Palma de Mallorca.

La investigació es va iniciar a l'estiu, quan es va detectar l'existència de persones d'origen italià, majoritàriament de Nàpols, que feien viatges de pocs dies, en grups de tres o quatre persones per diverses ciutats espanyoles.

Cometien els robatoris gràcies a l'especialització i organització dels seus integrants. En un primer moment comptaven amb la intervenció de dones que s'encarregaven de buscar els objectius. Posteriorment, actuava l'autor material del robatori, que l'executava sense dubtar a colpejar i tirar a terra les víctimes per tal d'aconseguir el botí. Mentrestant, un altre individu esperava en una motocicleta per aconseguir una fugida més ràpida i a gran velocitat. Seguidament, un altre còmplice situat en un altre vehicle s'encarregava de rebre el rellotge robat per evitar que fos intervingut en cas de ser detingut l'autor material del robatori.

Els integrants de la banda adoptaven múltiples mesures per evitar ser identificats i detinguts. Entre aquestes, seleccionar víctimes que per la seva edat avançada difícilment podrien reconèixer-los amb posterioritat, utilitzar documentació falsa per registrar-se als hotels i per llogar vehicles, posar-se gorres, mascaretes i cascs de moto per ocultar la identitat i abandonar d'immediat la ciutat on havien fet el robatori.

Tres dels quatre detinguts han ingressat a presó.