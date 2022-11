Dilluns es jutgen els acusats d'assaltar una masia de Rubió amb la família a dins

L'Audiència Provincial de Barcelona acollirà aquest dilluns el judici contra un grup de set persones que va assaltar una masia de Rubió durant el Cap d'any del 2021 agredint la família que hi vivia. La fiscalia demana 13 anys de presó per als acusats per delictes de robatori amb violència, lesions, pertinença a grup criminal i tinença il·lícita d'armes.

Els fets van tenir lloc el migdia de l'1 de gener del 2021, quan els encausats van arribar amb quatre vehicles al mas Ca l'Andreu, al terme municipal de Rubió, on hi havia la família que hi residia. Una part dels encausats va amenaçar amb una pistola al pare de la família i el van apallissar amenaçant dient-li que el matarien.

En el mateix moment un altre grup es va dirigir a la seva dona, la van agredir, la van portar al despatx de la casa, la van lligar amb una brida i li van exigir que els digués on estava la caixa forta i el codi per obrir-la. Fins i tot la van amenaçar amb una pistola. Finalment els va dir la ubicació dels diners. Tot això va passar amb els menors dins del domicili, que a causa dels fets van patir estrès posttraumàtic.

Quan els encausats van obtenir el botí, compost per diners i objectes per un valor de més de 27.000 euros, i van abandonar el mas, l'home de la casa va aconseguir deslligar-se i va disparar alguns trets amb una arma llarga de la seva propietat que va impactar en un dels vehicles que fugia. La persona que el conduïa va ser detinguda posteriorment pels Mossos d'Esquadra. La resta van ser detinguts setmanes després gràcies a una investigació del cos policial.

Durant l'entrada i perquisició als domicilis dels acusats es van trobar diversos elements que els incriminaven com alguns objectes que s'havien robat de la masia, telèfons mòbils que s'havien detectat al lloc dels fets durant l'assalt i l'arma que presumiblement haurien utilitzat per amenaçar els propietaris de la casa durant el robatori.

Per aquests fets la fiscalia demana fins a 13 anys de presó per als acusats que tenien l'arma i més de 48.000 euros per les lesions causades i els objectes robats que no es van poder recuperar.