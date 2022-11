Ahir al vespre, hi va haver un incendi en un paller al nucli de Cerc, proper a la C-462 (avís 21.09h). El foc estava confinat al mateix recinte on va cremar llenya i maquinària.



Vam treballar-hi 6 dotacions #bomberscat i al voltant de les 2 de la nit el vam donar per extingit. pic.twitter.com/P6JpytchTh