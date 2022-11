Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte a la tarda una dona que s’havia precipitat per un barranc d’entre 30 i 40 metres mentre passejava pel Salt de Sallent –el salt d’aigua més gran de Catalunya, de 115 metres– de la Vall d’en Bas, a la comarca de la Garrotxa.

L’excursionista, conscient, estava ferida i s’ha hagut d’arribar fins ella amb una maniobra de rescat feta amb grua des d’un helicòpter.

L’avís de l’accident s'ha rebut a les 14.59 hores. Els Bombers han activat dos helicòpters amb el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La dona ha estat atesa en primera instància per un metge al lloc dels fets. Posteriorment, l’excursionista ha sigut traslladada a un hospital i, malgrat el fort impacte que ha rebut, no es tem per la seva vida.