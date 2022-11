Un home de 58 anys i nacionalitat estrangera ha mort aquesta matinada de dissabte en un incendi que s'ha declarat a l'habitació d'un hotel a l'Eixample de Barcelona. L'avís del succés s'ha rebut poc després de les 02.00 hores a l'hotel Zenit Borrell, al número 208 del carrer Comte Borrell. El foc s’ha originat en una habitació de la tercera planta, ha mobilitzat 9 dotacions dels Bombers de Barcelona i ha obligat a evacuar preventivament tot l'establiment, on s'hi trobaven unes 80 persones. Les flames han acabat afectant les plantes 3, 4 i 5 de l'edifici. Tres persones han resultat ferides lleus i han estat ateses per cinc dotacions i un comandament del SEM, que no les han hagut de traslladar però a cap centre sanitari.

Els #BombersBCN lamentem la mort, aquesta matinada, d'un home de 58 anys en un incendi en un hotel de l'#Eixample.



Durant la intervenció el @semgencat també ha atès a tres persones ferides lleus, que no han requerit trasllat a cap centre sanitari. pic.twitter.com/9MJYob775X — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) 26 de noviembre de 2022 La vuitantena de persones desallotjades ja han pogut tornar a les seves habitacions, menys sis que han estat reallotjades en un altre hotel de la capital catalana, segons ha detallat l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per esbrinar les causes de l'incendi mortal.